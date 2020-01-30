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Дело Александра Винника

Москалькова обратила внимание комиссара СЕ по правам человека на ситуацию с Винником

Уполномоченный по правам человека в РФ оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова акцентировала внимание комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович на нарушении прав гражданина РФ Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе уполномоченного.

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"Москалькова обратила внимание госпожи Миятович на нарушение прав гражданина Российской Федерации Александра Винника. Учитывая все обстоятельства данного дела, уполномоченный оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина", - говорится в материале по итогам встречи в Страсбурге.

Обсуждая ситуацию с агентством Sputnik, Миятович сообщила, что Совет Европы "ожидает получения информации от эстонского правительства".

Москалькова и Миятович поблагодарили друг друга за "конструктивное взаимодействие" и наметили "план дальнейшего сотрудничества в области защиты прав и свобод человека".

Теги
Винников, Александр АроновичГрецияРоссияФранцияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Александра Винника
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