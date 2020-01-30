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Китайская вирусная пневмония
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Медики не подтвердили пневмонию, вызванную коронавирусом, у туристов с круизного лайнера

Результаты анализов двух китайских граждан, по данным агентства ANSA, не показали наличие в их организме коронавируса нового типа

РИМ, 30 января. /ТАСС/. Результаты анализов двух китайских туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda, задержанного в порту Чивитавеккьи, не показали наличие в их организме коронавируса нового типа. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

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Речь идет о 54-летней женщине из Макао и ее спутнике, которые 25 января прибыли в миланский аэропорт Мальпенса из Гонконга и накануне поднялись на борт лайнера. Анализы проводились в Национальном институте инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме.

Всего на борту судна находятся 6 тыс. туристов, включая 67 россиян, и около 1 тыс. членов экипажа и обслуживающего персонала. Всем им запрещено сходить на берег по решению мэрии города. Пока информации о порядке высадки не поступало.

Руководство компании Costa Crociere отложило отплытие лайнера. В Чивитавеккье, куда судно прибыло утром, должны были сойти на берег более 1,4 тыс. пассажиров. При этом около 1 тыс. новых туристов должны были подняться на борт. Как указывает ANSA, клиенты компании, которые не смогли отплыть, будут размещены на ночь в отелях поблизости.

Как сообщили журналистам в посольстве РФ, среди туристов, завершивших круиз и планировавших сойти на берег, есть по меньшей мере один россиянин. "Он к нам обратился, но ему уже поменяли билет на вылет, потому что сегодняшний рейс он пропустил. С туркомпанией он все вопросы тоже решил", - рассказали в диппредставительстве.

В компании, чей лайнер Costa Concordia печально известен крушением у берегов острова Джильо в 2012 году, пока не называют возможной суммы ущерба от нынешних обстоятельств.

Теги
ИталияКитайКитайская вирусная пневмония
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