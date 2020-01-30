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Китайская вирусная пневмония

В ВОЗ уточнили название заболевания, выявленного в Китае

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала временно называть его "ОРЗ 2019-nCoV"

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала присвоить выявленной в Китае болезни, вызванной коронавирусом, временное название - "острое респираторное заболевание 2019-nCoV". Как отмечается в опубликованном в четверг в Женеве информационном бюллетене ВОЗ, постоянное официальное название будет определено в рамках Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) - нормативного документа, являющегося краеугольным камнем статистики здравоохранения.

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"Согласно рекомендации ВОЗ, временным названием болезни, вызывающей нынешнюю вспышку, должно стать "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", - указала организация. В ВОЗ пояснили, что в пользу присвоения болезни временного названия высказались партнеры ВОЗ - Всемирная организация по охране здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Окончательное название этой болезни будет присвоено в рамках МКБ, отмечается в информационном бюллетене.

ВОЗ также предложила временно закрепить за коронавирусом, приведшим к вспышке болезни в Китае, название "2019-nCoV". Окончательное решение по поводу его названия будет принято Международным комитетом по таксономии вирусов.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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