Роспотребнадзор: меры защиты при коронавирусе частично совпадают с ОРВИ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор дал расширенные рекомендации, как защититься от коронавируса, и призвал быть особо осторожными в местах массового скопления людей. Меры профилактики частично совпадают с ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук <...>. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук. Особо осторожными нужно быть в людных местах, например, аэропортах, вокзалах, общественном транспорте, и максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам.

Роспотребнадзор советует носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании. "Не ешьте [руками] [орешки, чипсы, печенье и другие снеки] из общих упаковок или посуды <...>. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - добавляют в ведомстве.

На рабочем месте нужно постоянно очищать поверхности и устройства, например, клавиатуру компьютера, панели техники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки. Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно носить медицинскую маску.

"Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять ее, вымойте руки. После того, как маска станет влажной или загрязненной, наденьте новую чистую и сухую маску", - пояснили в пресс-службе, добавив, что повторно ее использовать нельзя.

Пути заражения

В Роспотребнадзоре напомнили, что коронавирус распространяется через капли, образующиеся, когда инфицированный человек кашляет или чихает, или через касание любой загрязненной поверхности. Заражение также происходит, когда люди трогают загрязненными руками рот, нос или глаза.