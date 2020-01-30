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75-летие Победы

Власти Вологодской области выделят ветеранам по 75 тыс. рублей на ремонт жилья

Документы на получение выплаты можно будет подать в администрации района, департаменте соцзащиты области или через Совет ветеранов

ВОЛОГДА, 30 января. /ТАСС/. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Вологодской области в год 75-летия Победы получат по 75 тыс. рублей из областного бюджета на ремонт жилья. Единовременная региональная выплата станет дополнением к федеральным - 75 тыс. рублей ветеранам и 50 тыс. рублей труженикам тыла к юбилею Победы, сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Выплаты из областного бюджета в размере 75 тыс. рублей можно будет потратить как на капитальный, так и на текущий ремонт. Заявление от ветеранов или их родных мы будем принимать в течение юбилейного года. Подать документы можно в администрации района, департаменте соцзащиты области или через Совет ветеранов. В соответствии с заявлением будут выделены средства", - привела пресс-служба слова губернатора во время его поездки в Усть-Кубинский район области.

В этом районе воспользоваться выплатой сможет участник войны Василий Кудряшов, которого навестил Олег Кувшинников. По словам внучки ветерана Оксаны Котовой, выплата станет хорошей помощью, родные давно хотели заменить окна в квартире дедушки.

Ветерану 95 лет. В ряды Красной Армии его призвали в 18 лет. Он был сапером, воевал на Прибалтийском фронте, получил тяжелое ранение при взятии Кенигсберга весной 1945 года. О победе над фашисткой Германией узнал в госпитале.

Василий Кудряшов награжден орденом Славы III степени, орденом Великой Отечественной войны первой степени, медалями "За Отвагу" и "За Победу над Германией".

В Вологодской области сегодня проживает более 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. За совершенные подвиги на фронте и в тылу они будут отмечены медалями "75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область75-летие Победы
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