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Кировская область оценила затраты на доплаты классным руководителям в 125 млн рублей в год

Министр образования региона Ольга Рысева сообщила, что эта сумма предусмотрена в федеральном бюджете уже с 1 сентября

КИРОВ, 30 января. /ТАСС/. Кировской области требуется около 125 млн рублей в год на доплаты учителям за классное руководство, сообщила в четверг министр образования региона Ольга Рысева в ходе общественных слушаний по обсуждению положений послания президента России.

"Мы готовим заявку на доплаты классным воспитателям. У нас порядка 7,2 тыс. классных воспитателей. Потребность, конечно, существенная, более 125 млн. рублей. Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете уже с 1 сентября", - сказала Рысева.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, важно, чтобы доплаты получали также и преподавателей учреждений среднего профессионального образования. "Этот вопрос [будет обсуждаться] на Госсовете. Нельзя никого забыть", - отметил Курдюмов.

По словам Рысевой, регион также активно работает над выполнением других поручений, озвученных президентом в послании. Так, власти региона планируют обеспечить младших школьников горячим питанием с сентября 2020 года, заявку на предоставление федерального финансирования на эти цели региональное министерство образования направило в Минпросвещения РФ в четверг. По оценкам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в регионе около 60 тыс. младших школьников, для обеспечения их горячим питанием требуется около 1,3 млрд рублей в год. Кроме того, в ряде школ необходимо дополнительно провести ремонт или реконструкцию, что потребует дополнительных затрат.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Как заявили в Минпросвещения РФ, министерство разработает программу по поддержке классных руководителей. Также в послании Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

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РоссияКировская область
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