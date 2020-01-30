Кировская область оценила затраты на ремонт зданий школ искусств в 235,4 млн рублей

КИРОВ, 30 января. /ТАСС/. Кировской области требуется более 235 млн рублей на ремонт и реконструкцию существующих зданий школ искусств, а также строительство новых, сообщила замминистра культуры региона Алевтина Копылова в ходе общественных слушаний по обсуждению положений послания президента России.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января заявил, что правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств - более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий.

"В Кировской области 72 детские школы искусств, в оперативном управлении находятся более 90 зданий, из них ряд зданий, конечно, требуют капитального ремонта, ряд находятся в аварийном состоянии. Потребность на 2021 - 2022 годы на строительство, реконструкцию и капремонт детских школ искусств составляет порядка 235,4 млн рублей. Сегодня заявка направлена в Министерство культуры РФ", - сказала Копылова.

Она привела в пример школу искусств поселка Тужа Тужинского района, здание которой находится в аварийном состоянии. Власти планируют построить в Туже многофункциональный центр культуры, где разместятся районная библиотека и музыкальная школа на 100 мест, соответствующая заявка также направлена в министерство культуры РФ.

По словам Копыловой, в 2020 году продолжится оснащение школ искусств музыкальными инструментами. В 2019 году регион получил из федерального бюджета более 20 млн рублей, на эти средства для музыкальных школ приобрели 58 пианино. "В 2020 году на эти цели выделено порядка 30 млн рублей, они направляются на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Такая же сумм будет выделена в 2022. Хочу подчеркнуть, что в таком количестве музыкальные инструменты не поступали в региональные учреждения культуры более 30 лет", - отметила замминистра.

Ранее вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко сообщил ТАСС, что власти Кировской области рассчитывают в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" направить 75 млн рублей на строительство и ремонт домов культуры, закупку инструментов для колледжа музыкального искусства им. И. В. Казенина и пяти муниципальных детских школ искусств, а также создание трех модельных библиотек в Мурашинском, Кирово-Чепецком и Афанасьевском районах, которые станут центрами культурной жизни в районах. В 2023 году для жителей отдаленных сел закупят два автоклуба, оснащенные сценой-трансформером, спутниковой антенной, звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием.