ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

"Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса".

Глава ВОЗ высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку - во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международно ЧС "не является вотумом недоверия Китаю".

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

Гендиректор изложил семь рекомендаций в связи со вспышкой коронавируса в КНР. Их выполнение призвано предотвратить распространение болезни. "Во-первых, нет оснований для мер, которые без надобности мешают международным путешествиям и торговле", - сказал он, пояснив, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на поездки и торговлю с Китаем. Вторая рекомендация состоит в необходимости оказания поддержки государствам со слабой системой здравоохранения. В-третьих, следует ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. В-четвертых, нужно "бороться с распространением слухов и неверной информации". В-пятых, мировое сообщество должно "вновь рассмотреть подготовительные планы, выявить пробелы и определить ресурсы" для противодействия распространению вируса. В-шестых, странам следует делиться информацией и опытом "с ВОЗ и остальным миром". Седьмая рекомендация: чтобы победить болезнь, все страны должны действовать "в духе солидарности и сотрудничества". Как подчеркнул глава ВОЗ, речь идет об общей проблеме, решить которую можно только сообща.