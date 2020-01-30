Современный Дом ветеранов построят в Новгороде вместо расселенного аварийного здания

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 января. /ТАСС/. Новое здание для Дома ветеранов, где пожилые новгородцы смогут жить в комфортных условиях в помещениях квартирного типа, планируют построить в Великом Новгороде вместо недавно расселенного учреждения, находившегося в аварийном здании. Об этом сообщил в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках онлайн-интервью на площадке сообщества "ВКонтакте" "ЧП 53 Великий Новгород. Новости".

Ранее Министерство труда и социальной защиты Новгородской области сообщало, что в расселенном Доме ветеранов, находившемся в Великом Новгороде, жили более 80 пенсионеров. Переселить людей в другие учреждения, по словам профильного регионального министра Анны Тимофеевой, пришлось из-за опасности находиться в здании 1988 года постройки. Экспертизы показали деформацию конструкций помещений.

"Будет [построен в Великом Новгороде] современный Дом ветеранов. Сейчас проводится привязка проекта. Единственное, что изменится: была большая дискуссия в прошлом году, что люди должны жить не в огромных домах престарелых, а должны жить в [подобных учреждениях] квартирного типа, где у человека есть возможность приготовить что-то, что-то сделать самому, если он этого хочет. То есть не в формате, как сейчас: койка, кровать, в лучшем случае, чайник и кухня только общая, поэтому новый дом престарелых, который мы проектируем, будет по другим, по современным стандартам", - сказал Никитин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, новое здание для учреждения, предусмотренное этим проектом, рассчитано на 200 мест. Подразумевается, что это будет жилой корпус с геронтологическим отделением. По словам губернатора, после того, как проект будет привязан к местности, его более детально представят новгородцам. "Если этот проект пройдет, то это будет один из самых интересных архитектурно и удобных для людей домов престарелых в стране", - добавил Никитин.

Большинство пожилых людей, проживавших в аварийном Доме ветеранов, сейчас живут в учреждениях в Шимском и Мошенском районах.