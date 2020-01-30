В СЗФО предложили закрепить увеличение прожиточного минимума и понятие семьи в Конституции

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Исключение возможности снижения прожиточного минимума и размера пенсий, выработка и закрепление понятия "семья", а также проведение кампании по информированию граждан - предложения, к которым пришли в ходе обсуждения законопроекта о поправке к Конституции РФ общественники регионов Северо-Западного федерального округа.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции РФ. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования.

Предложения регионов

Общественники Калининградской области в ходе обсуждения законопроекта о поправке к Конституции РФ в четверг предложили закрепить норму, гарантирующую повышение пенсий и исключающую возможность снижения величины прожиточного минимума. "Мы предложили зафиксировать невозможность снижения прожиточного минимума. В проекте изменений в Конституцию написано о том, что прожиточный минимум нужно индексировать, а его индексация возможна как в большую, так и в меньшую сторону. Наше предложение - закрепить право на увеличение", - сообщил ТАСС секретарь комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев.

Еще одно предложение касалось индексации пенсий, которая также предусматривается изменениями в Конституцию. "Понятие "индексация" неравнозначно понятию "увеличение", что может привести к уменьшению размера пенсий и иных выплат. Мы предложили внести изменение, предусматривающее увеличение размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - сказал собеседник, добавив, что предложения, а также протокол обсуждения будут направлены в Общественную палату РФ.

Депутат Государственной думы РФ от области Александр Пятикоп, принимавший участие в обсуждении, сказал ТАСС, что в целом общественники подержали предлагаемые изменения. "Самое главное заключается в том, что содержание представленного текста [изменений в Конституцию] все поддерживают. Главные вопросы в том, как это будет реализовываться на практике, на местах", - сказал он, отметив, что это касается и минимального прожиточного минимума, и минимального размера оплаты труда, и индексации пенсий.

В Мурманской области в рамках общественных слушаний законопроекта о поправке к Конституции России уполномоченным по правам ребенка в регионе Борисом Коганом было предложено внести в основной документ страны определение понятия "семья". "Было предложение от уполномоченного по правам ребенка [в Мурманской области] внести в Конституцию четкое определение понятия семьи. <…> Зародился живой спор, что же такое семья на самом деле. <...> Обязательно это предложение напишем, чтобы профессиональные юристы все же подумали [над этим вопросом]", - сообщила ТАСС заместитель председателя областной общественной палаты Юлия Величко.

Помимо этого, в адрес мурманской общественной палаты пришли и другие дополнения к предложенной президентом поправке. Например, было предложено распространить запрет на двойное гражданство для высших государственных чинов и на членов их семей.

"Общественность давно уже говорит, что она готова не только осуществлять общественный контроль за исполнением тех или иных законов, но и участвовать в важнейших решениях для улучшения жизни в стране. Изменения в архиважном законе, конечно, повлияют на жизнь граждан по всей России", - резюмировала собеседница агентства.

Общественный контроль и информирование

В свою очередь, новгородские общественники сошлись во мнении, что необходимо провести цикл мероприятий по информированию жителей региона о поправке к Конституции. Работу, разъясняющую населению, что именно изменит в их жизни каждый пункт поправки основного закона страны, проведут с участием членов Общественной палаты (ОП) области и общественных советов, созданных в районах, а также некоммерческих организаций. "До людей важно донести значимость [изменений, касающихся основного закона страны], чтобы люди, что называется, вчитались именно в те поправки, которые будут внесены. Отмечу, что общественной палатой уже проведена экспертиза вносимых изменений, положительное заключение направлено в ОП РФ", - сообщила ТАСС председатель ОП области Оксана Александрова.

Кроме того, собеседница агентства уточнила, что информационная работа с населением будет проходить и через общественные объединения и некоммерческие организации (НКО) региона, информационные материалы разместят на сайте региональной ОП и в социальных сетях. Также Александрова пояснила, что детальное обсуждение концепции и сроков информирования жителей региона обсудят в феврале.

Анализируя сказанное участниками слушаний по обсуждению положений послания президента РФ и законодательных инициатив по поправке в Конституцию РФ, член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов резюмировал: общественный контроль в Новгородской области за последние годы получил серьезное развитие. Примером тому служит общественный контроль исполнения задач национальных проектов в регионе.

"Созданные механизмы, в частности, координационный совет субъектов общественного контроля Новгородской области, объединивший не только членов Общественной палаты, но и членов общественных советов, это все работает. Примеры, которые приводились по нацпроектам - уже по прошлому году - это достойный для распространения на всю Россию опыт. Сегодня мы, конечно, подходим к вопросам общественного контроля ключевых моментов, которые содержались в послании президента, к общественному контролю реализации национальных проектов очень серьезно", - сказал ТАСС Кирьянов.