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Нарушение порядка оказания медпомощи будет наказываться штрафом

Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нарушение обязательных требований оказания медицинской помощи предполагает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. Об этом говорится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Нарушение обязательных требований порядков оказания медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей", - следует из текста проекта.

Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью граждан или создало угрозу жизни и здоровью, то наказание предусматривает административный штраф в размере до 30 тыс. рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей - до 40 тыс. рублей и для юридических лиц - до 400 тыс. рублей. "Если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния", - отмечается в тексте документа.

Ранее Министерство юстиции России обнародовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ предполагает сокращение числа административных правонарушений. После вступления в силу нового варианта кодекса дела об административных правонарушениях, которые в нем не предусмотрены, должны быть прекращены. Также с 1 января 2021 года не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за те правонарушения, которые не были включены в новый вариант КоАП, говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроекте о введении в действие нового КоАП.

Размещение свалок у аэропортов

Размещение на приаэродромной территории объектов, которые массово привлекают птиц, например свалок или ферм, с 2021 года будет караться штрафом в размере от 10 тыс. рублей до 1,5 млн рублей.

"Размещение на приаэродромной территории аэродромов объектов (полигонов твердых бытовых отходов, свалок, животноводческих ферм и др.), способствующих массовому привлечению птиц, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц - от 70 тыс. до 120 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей; на юридических лиц - от 500 тыс. до одного 1 млн 500 тыс. рублей", - говорится в документе.

Вопрос орнитологического обеспечения аэропортов особо остро встал после того, как в августе 2019 года в небе над аэропортом Жуковский в оба двигателя самолета "Уральских авиалиний" попали птицы. В результате произошел отказ двигателей и возгорание силовых установок. Тогда пилотам удалось посадить самолет на ближайшем поле, все пассажиры (около 230 человек) были эвакуированы.

Штраф за уничтожение редких животных, растений и грибов

Максимальная сумма штрафа за уничтожение редких и занесенных в Красную книгу животных, растений и грибов для граждан увеличена с 5 тыс. рублей до 100 тыс., также кратно увеличен штрафа за нарушение в данной сфере для должностных лиц. Эти новации предполагает новая редакция Кодекса об административных нарушениях (КоАП), подготовленная Минюстом и опубликованная на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

Согласно действующему КоАП, нарушение данных правил влечет штраф для граждан в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

"Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений и грибов, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных, растений и грибов, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорится в тексте проекта.

Отмечается, что на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей планируется налагать штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Сумма штрафа для юридических лиц остается прежней - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года. Изменения в будущий КоАП и Процессуальный кодекс об административных правонарушениях могут вноситься лишь при наличии отзывов правительства РФ.

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