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75-летие Победы

Власти Петербурга выплатят 1,5 млрд рублей ветеранам к 75-летию Победы

Единовременная выплата составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует выплатить 1,5 млрд рублей ветеранам и инвалидам войны, бывшим малолетним узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире телеканала 78 заявил губернатор города Александр Беглов.

"Из городского бюджета более 1,5 млрд рублей [предусмотрено] на выплаты к празднику. В списках - более чем 350 тысяч человек", - сказал он.

Единовременная выплата составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла, ветераны также получат медали к 75-летию Победы. В Санкт-Петербурге будет выдано 102300 медалей.

13 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин учредил указом юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первое вручение состоялось 18 января в День прорыва блокады Ленинграда в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Из рук главы государства награды получили четыре ветерана - Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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