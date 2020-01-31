{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У СМИ-иноагентов остаются сутки, чтобы соблюсти требования законов РФ и избежать штрафов

Такие СМИ должны образовать в России юридическое лицо, которое обязано действовать в рамках правового поля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. СМИ-иноагенты в России в течение ближайших суток должны завершить все юридические процедуры с тем, чтобы начать работать в соответствии с российским законодательством, в противном случае они рискуют попасть под миллионные штрафы в рамках вступающего с 1 февраля в силу закона.

"У средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов, с 00:00 мск остаются сутки на то, чтобы выполнить требования, установленные российским законодательством и продолжить работу в соответствии с законами в этой сфере. В противном случае им будут грозить существенные штрафы. Чтобы избежать этого, такие СМИ должны образовать в России юридическое лицо, которое обязано действовать в рамках правового поля", - пояснил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

При этом он напомнил, что ранее был принят федеральный закон, который позволяет признавать любое иностранное СМИ, распространяющее информацию, независимо от ее организационно-правовой формы, иностранным агентом. Законом предусмотрено, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут сделать это до 1 февраля 2020 года.

Согласно вступающим в силу с 1 февраля поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Как заметил Лысаков, в США за аналогичное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Штраф для должностных лиц составит 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
CNN: владелец вертолета, арендованного Коби Брайантом, приостановил полеты
Island Express "приостанавливает полеты по операционным причинам"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС