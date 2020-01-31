У СМИ-иноагентов остаются сутки, чтобы соблюсти требования законов РФ и избежать штрафов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. СМИ-иноагенты в России в течение ближайших суток должны завершить все юридические процедуры с тем, чтобы начать работать в соответствии с российским законодательством, в противном случае они рискуют попасть под миллионные штрафы в рамках вступающего с 1 февраля в силу закона.

"У средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов, с 00:00 мск остаются сутки на то, чтобы выполнить требования, установленные российским законодательством и продолжить работу в соответствии с законами в этой сфере. В противном случае им будут грозить существенные штрафы. Чтобы избежать этого, такие СМИ должны образовать в России юридическое лицо, которое обязано действовать в рамках правового поля", - пояснил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

При этом он напомнил, что ранее был принят федеральный закон, который позволяет признавать любое иностранное СМИ, распространяющее информацию, независимо от ее организационно-правовой формы, иностранным агентом. Законом предусмотрено, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут сделать это до 1 февраля 2020 года.

Согласно вступающим в силу с 1 февраля поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Как заметил Лысаков, в США за аналогичное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Штраф для должностных лиц составит 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.