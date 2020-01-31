Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Китаем приостановили до 1 марта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пекином временно останавливается, чтобы предотвратить распространение пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в сообщении "Российских железных дорог".

"В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 года № 25 с 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой", - говорится в пресс-релизе.

В этот период приостановили движение международный пассажирский поезд № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочная группа вагонов формирования "Федеральной пассажирской компании" сообщением Чита - Маньчжурия. При этом международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин.

В РЖД напомнили, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 8,1 тыс. человек. Количество людей, умерших после заражения, достигло 171. Заболевание выявлено еще в 18 странах.