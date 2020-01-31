Жан-Поль Готье откроет в Петербурге российские гастроли своего шоу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье лично представит российской публике свой проект Fashion Freak Show, который за время показов в разных странах уже успел стать громким событием в мире моды. Гастроли шоу в России откроются в пятницу в Санкт-Петербурге на сцене Большого концертного зала "Октябрьский".

"Это рассказ о моей жизни, это моя биография. Еще когда я был маленьким, я мечтал сделать театральное ревю - еще до тех времен, когда это вошло в моду <…> Когда я стал заниматься модой, я смог вернуться через моду к этой самой первой своей детской мечте, и это то, что я попытался сделать в этом спектакле: я хотел показать и свой опыт в моде, и свое желание делать спектакль, показать то, что мне удалось в жизни осуществить. Мне показалось очень интересным включить в этот спектакль отрывки из некоторых показов и сложить все в единое целое", - рассказал Готье на пресс-конференции в преддверии премьеры.

На Fashion Freak Show будут показаны более двух сотен костюмов, некоторые из них Готье создал специально для постановки, а остальные - это лучшие образцы его творчества разных лет. "В том, что вы увидите, есть очень много костюмов, которые происходят из моих архивов, потому что за 50 лет в высокой моде у меня [собралась] огромная коллекция, и, может быть, поэтому я решил, что уже пора уходить и больше уже самому не заниматься высокой модой и перейти к спектаклям", - сказал кутюрье.

Готье уверен, что зрителей ждет очень зрелищный спектакль. "Там часть происходит по-французски, есть английские субтитры, но, по большому счету, он настолько визуально зрелищный - с музыкой, с танцами, что... его можно понять, даже не зная языка", - сказал Готье.

Оригинальная версия

Мировая премьера Fashion Freak Show состоялась осенью 2018 года в парижском кабаре "Фоли-Бержер", и именно эту оригинальную версию увидят российские зрители. В показах в других странах будет представлена так называемая интернациональная версия - с теми же декорациями, что и во французской столице, но адаптированными для другой конструкции зала и сцены. Особенностью шоу в России станет также и то, что Готье решил задействовать в них несколько моделей из своей коллекции "Русский конструктивизм" 1986 года.

Продюсер шоу Тьерри Сюк рассказал журналистам, что это спектакль уже посмотрели около 260 тыс. человек. "Люди часто приходили со своими проблемами на этот спектакль, они не знали, что их ждет, но все они после спектакля выходили с улыбкой, и это нас очень радует", - отметил он. По словам продюсера, когда Готье предложил ему работу над шоу, оно было задумано для той публики, которая никогда не посещала модные показы. "И когда Жан-Поль объявил 17 января о своем уходе из высокой моды, у спектакля появляется еще один смысл, потому что у людей появляется возможность увидеть то, что они никогда не видели", - сказал он.

Над созданием Fashion Freak Show также работали режиссер Тони Маршалл, хореограф певицы Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер, трехкратный обладатель премий Grammy Нил Роджерс и, конечно, сам Готье - как автор идеи, сценарист, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой.

После открытия гастролей в Санкт-Петербурге, где показы пройдут по 2 февраля, шоу переместится в столицу. С 6 по 16 февраля его можно будет увидеть на сцене Московского дворца молодежи.

О модельере

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S.A., выпускающий одежду и парфюмерию, француз основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. В 2014 году он объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года. 22 января 2020 года в парижском театре Шатле в рамках Недели высокой моды состоялось его последнее дефиле "от кутюр", Готье посвятил его 50-летию своей творческой деятельности.