{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом рассмотрят 31 января
Описание
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердил информацию о появлении первого заразившегося коронавирусом 2019-nCoV в Москве. Об этом сообщили в секретариате журналистам в пятницу.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы не подтверждаем данную информацию", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также опроверг информацию о первом случае обнаружения коронавируса.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию Telegram-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве. По информации Управления Роспотребнадзора по Москве, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в столице исследования на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора в Противочумном центре и Центре гигиены и эпидемиологии. В инфекционную больницу направляются пациенты с проявлениями острой вирусной инфекции. "Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса", - добавляют в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы предварительно обнаружен коронавирус.

Дополнительные меры

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV в стране на заседании 31 января, сообщили в секретариате. "31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России", - передает секретариат слова Голиковой.

30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил. Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представил обзор ситуации в других странах. В настоящее время зафиксировано 83 случая в 18 странах, из них только семь не имели истории путешествия в Китай. В трех странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев серьезен, смертельных случаев не было.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
CNN: владелец вертолета, арендованного Коби Брайантом, приостановил полеты
Island Express "приостанавливает полеты по операционным причинам"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС