Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердил информацию о появлении первого заразившегося коронавирусом 2019-nCoV в Москве. Об этом сообщили в секретариате журналистам в пятницу.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также опроверг информацию о первом случае обнаружения коронавируса.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию Telegram-канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве. По информации Управления Роспотребнадзора по Москве, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в столице исследования на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора в Противочумном центре и Центре гигиены и эпидемиологии. В инфекционную больницу направляются пациенты с проявлениями острой вирусной инфекции. "Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса", - добавляют в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы предварительно обнаружен коронавирус.

Дополнительные меры

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV в стране на заседании 31 января, сообщили в секретариате. "31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России", - передает секретариат слова Голиковой.

30 января в Женеве состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета Международных медико-санитарных правил. Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представил обзор ситуации в других странах. В настоящее время зафиксировано 83 случая в 18 странах, из них только семь не имели истории путешествия в Китай. В трех странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку. Один из этих случаев серьезен, смертельных случаев не было.