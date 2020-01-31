Коронавирус нового типа впервые выявлен в Италии

ТАСС, 31 января. Заражение коронавирусом 2019-nCoV было подтверждено у двух туристов из Китая в Италии. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на премьер-министра страны Джузеппе Конте.

"Первые два подтвержденных случая - двое китайских туристов, которые приехали в нашу страну", - сказал премьер. Он добавил, что заразившиеся госпитализированы и помещены в карантин, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Конте также сообщил, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца распорядился об остановке авиасообщения с Китаем. "Мы первая страна в ЕС, которая принимает такую меру предосторожности", - заявил он.

Два туриста, прибывших из Уханя, были госпитализированы в среду вечером в Национальный институт инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме. Впоследствии все спутники пары были направлены в ту же клинику для проведения исследований.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 19 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,4 тыс. человек, 213 заболевших умерли.