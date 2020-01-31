В новом КоАП возрастут штрафы за превышение скорости и попытку скрыться

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Проект нового КоАП опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до 10 тыс. рублей или лишат прав на один год. Также новая статья 21.30 "Опасное вождение" предусматривает наложение административного штрафа в 5 тыс. рублей.

Еще одно нововведение - штраф 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года за "невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан". Сейчас за отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции административное наказание не предусмотрено. За отказ от медосвидетельствования также повысят штраф с 30 до 40 тыс. рублей с лишением прав на два-три года (сейчас на 1,5-2 года).

Также впервые вводится штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой - 3 тыс. рублей. Санкцию за тонировку также предлагается ужесточить - штраф может вырасти с 500 до тыс. рублей. Кроме того, новый КоАП впервые в России вводит накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. По новой статье для водителя, нарушивший правила более трех раз, за исключением тех случаев, когда их "поймали" системы фотовидеофиксации, может быть лишен прав на срок от года до 1,5 лет. Люди без водительских прав могут быть привлечены к штрафу в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

Административный штраф за перевозку детей без автокресел вырастет для водителей с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц с 25 до 30 тыс. рублей и для юрлиц с 100 до 150 тыс. рублей. Также вводится штраф для индивидуальных предпринимателей - до 35 тыс. рублей.