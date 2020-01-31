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Китайская вирусная пневмония

Трамп заявил, что распространение коронавируса находится под контролем в США

Больные выздоравливают, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Соединенных Штатах находится под контролем, а пятеро заразившихся американцев выздоравливают. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что у нас все абсолютно под контролем. В нашей стране сейчас очень мало проблем - всего пять. Все эти люди успешно выздоравливают", - сказал он, выступая перед рабочими в штате Мичиган.

"Однако мы очень тесно работаем с Китаем и другими странами и мы думаем, что для нас все очень хорошо закончится, в этом я могу вас заверить", - добавил Трамп.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Заболевание выявлено еще в 18 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 8,1 тыс. человек, 171 заболевший умер.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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