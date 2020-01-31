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Соотечественники в Ливане посвятили творческий вечер памяти Ольги Берггольц

Участники вечера читали стихи поэтессы

БЕЙРУТ, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Творческий вечер, посвященный музе блокадного Ленинграда Ольге Берггольц, провели в четверг российские соотечественники в Ливане. Дети и взрослые читали стихи поэтессы, звучали отрывки из радиопередач Ольги Берггольц, которыми она поддерживала жителей города на Неве, осажденного немецко-фашистскими войсками.

Как рассказала корреспонденту ТАСС активист ассоциации "Родина" Татьяна Селякова, русскоязычная общественность в Ливане отмечает каждый год исторический день полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января 1944 года. "Стихи Ольги Федоровны Берггольц помогли ленинградцам выжить в промерзшем городе и не потерять человеческого достоинства, и, учитывая, что 16 мая отмечается 110-летие со дня рождения поэтессы, мы подготовили эту литературную встречу, посвященную ее творчеству", - отметила она.

Среди участников вечера было много детей из русско-ливанских семей, которые хранят память о войне и подвиге ленинградцев. Так, Даниэль Дия из Бейрута в форме советского солдата прочитал стихи "Блокадная ласточка", а Оливия Нааме из Набатии исполнила под аккомпанемент на рояле "Дорогу в горы". В финальной части прозвучали стихи "Ленинградский салют", и собравшиеся почтили память погибших жителей минутой молчания. Солистка ансамбля "Любава" Татьяна Беайни исполнила Ave Maria.

Как сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков, вечер памяти Ольги Берггольц дал старт мероприятиям, приуроченным празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, подвигу ленинградцев была посвящена также фотовыставка, открывшаяся при содействии администрации Санкт-Петербурга в фойе концертного зала Российского центра науки и культуры в Бейруте.

"Всего силами общественных организаций наших соотечественников и выпускников в Ливане будет проведено более 50 мероприятий ко дню Победы, и очень важно, что организаторами многих из них выступает молодежь, - подчеркнул Зайчиков. - Предстоит многоплановая работа, нацеленная на разную аудиторию, в том числе, проведение круглых столов, лекций, фотовыставок, просмотров документальных фильмов о войне, переведенных на арабский язык".

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