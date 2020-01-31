Авиадебоширам новый КоАП готовит штрафы до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, который предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, предполагает ввести штрафы для авиадебоширов до 300 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем в статью "Мелкое хулиганство" (ст. 14.1 готовящегося КоАП) предлагается дополнить частью третьей - мелкое хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. По ней нарушителям будет грозить штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. При этом штраф будет грозить независимо от того, сопровождались ли действия нарушителя неповиновением законным требованиям представителя власти или правопорядка.

В будущем КоАП предлагается ужесточить ответственность и за обычное мелкое хулиганство; вместо действующего штрафа от 500 до тысячи рублей будет введен новый - от 3 до 5 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 40 часов. Понятие "мелкого хулиганства" расширено - предполагается, что это будут не только "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества". К нему приравняют и "отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие правопорядок (общественный порядок) и (или) спокойствие граждан". К общественным местам, согласно примечанию к статье, относятся и "места общего пользования в жилых домах - подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, территории, прилегающие к жилым домам, в том числе детские площадки, спортивные сооружения".

Размер штрафа за мелкое хулиганство в интернете - распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, - предлагается оставить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, но добавится альтернатива назначения обязательных работ на срок до 60 часов.

Отдельной частью статьи о мелком хулиганстве станет административное наказание за нарушение тишины в ночное время. Новый вариант КоАП предполагает за "совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов" предупреждение или штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.