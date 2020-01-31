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Дроны, запущенные над местами массовых мероприятий, будут конфисковывать

Планируется, что закон вступит в силу с 2021 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает конфискацию беспилотников в случае их несанкционированного запуска над местами проведения массовых мероприятий или над территорией воинских частей и иных охраняемых объектов. Об этом говорится в обнародованном проекте документа, который должен вступить в силу с 2021 года.

Статья 39.21 будущего КоАП предусматривает за несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов над территорией объектов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, Службы внешней разведки, полиции, системы исполнения наказаний и объектов под госохраной, а также над местами проведения массовых мероприятий и прилегающей к ним территории "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой". Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

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