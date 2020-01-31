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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 213

Количество зараженных вирусом составляет более 9 тыс. человек
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© EPA-EFE/MARK R. CRISTINO

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9390 человек, 213 умерли. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

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В четверг сообщалось о 8100 заболевших и 171 умершем.

Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два с летальным исходом).

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 44 человека, из них два скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения - Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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