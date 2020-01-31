Масштабы распространения нового коронавируса превысили вспышку атипичной пневмонии

ТАСС, 31 января. Распространение в мире пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило масштабы атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая также возникла в Китае и стала одной из крупнейших в XXI веке вспышек болезней.

Как сообщил в пятницу информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей КНР, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло в стране 9390, тогда как 17 лет назад тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который в СМИ стали называть атипичной пневмонией, был, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлен у 8437 пациентов. По последней информации, от пневмонии, вызванной 2019-nCoV, умерли 213 человек, то есть уровень смертности не превышает 2,3%, тогда как в 2002-2003 гг. от ТОРС умерли 813 человек, что составляло примерно 9,6% от общего числа заболевших.

В четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за пределами КНР зарегистрировано 98 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в 18 странах: Австралии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. Вскоре после этого власти Италии сообщили, что вирус обнаружен у двух туристов из Китая. Кроме того, о новом случае заражения объявил Минздрав австралийского штата Квинсленд.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. В четверг ВОЗ признала вспышку пневмонии в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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