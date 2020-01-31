Вузы Петербурга предоставят китайским студентам академический отпуск из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Университеты Санкт-Петербурга из-за ограничительных мер, связанных с распространением нового типа коронавируса, готовы предоставить студентам из Китая академический отпуск, а также предлагают экскурсии в России вместо каникул в КНР. Об этом в пятницу ТАСС сообщили представители вузов.

"Период отдыха, каникулярный, он в этом году совпал с китайским Новым Годом и, конечно, большинство китайских студентов у нас выехало. У нас есть сценарии развертывания ситуации. Первый - это дистанционное обучение. И второй вариант, так как мы еще не понимаем, как долго это будет длиться, - для наших ребят, которые не могут выехать [из Китая] и полноценно овладевать нашей учебной программой - это академический отпуск, чтобы была возможность восстановиться на том курсе, с которого они ушли, и продолжить свою образовательную линию", - рассказала ТАСС проректор по международному сотрудничеству Российского педагогического университета имени Герцена (РГПУ) Юлия Комарова.

Сейчас в РГПУ учатся более 2,2 тыс. студентов из Китая, и на родину во время каникул выехали около 700 человек. Для тех, кто не сможет вернуться в Петербург к началу семестра из-за ограничений, вуз также готов продлить каникулы до марта. К увеличению срока каникул готовы и в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ, где учатся 104 студента из Китая. В то же время вуз предлагает им альтернативные варианты проведения каникул в России вместо поездки домой.

"В их числе бесплатное участие в реализуемых в вузе дополнительных образовательных программах - зимние школы, и экскурсионные поездки по России. Это позволило удержать в России значительную часть китайских студентов и снизить угрозу распространения вируса. На новогодние праздники в Китай уехали 37 студентов ЛЭТИ", - пояснил ТАСС руководитель Международного студенческого офиса вуза Ренат Ялышев.

Дополнительно к мерам безопасности, которые предпринимаются в аэропортах страны, прибывшие из Китая студенты электротехнического университета будут обязаны пройти медицинское обследование или предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) также открывает в своих общежитиях дополнительные пункты для прохождения медосмотра. "В связи с распространением нового коронавируса в Китае, а также возникновением случаев заболевания в других странах с 29 января 2020 года у студентов Санкт-Петербургского государственного университета появилась дополнительная возможность пройти медицинский осмотр: в ближайшее время в общежитиях СПбГУ откроется пять пунктов, где всех желающих смогут проконсультировать врачи", - говорится в объявлении на сайте вуза.

По рекомендациям федеральных властей планирует действовать и Университет ИТМО: за всеми студентами, приезжающими из КНР, будет вестись обязательное медицинское наблюдение в течение двух недель после их прибытия в РФ.