На зарплату медработников из бюджета в 2020 году выделят 18,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Софинансирование расходов на оплату труда работников здравоохранения в 2020 году из федерального бюджета составит 18,3 млрд рублей, в 2021 году - 19,5 млрд рублей, в 2022 году - 25 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Предполагается, что в 2020 году ФОМС будет направлять трансферты в бюджеты территориальных фондов ОМС на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В этих целях в бюджете фонда на 2020 год заложены средства в сумме 18,3 млрд рублей, на 2021 год - 19,5 млрд рублей, на 2022 год - 25 млрд рублей", - сказала она.

При этом в целях исключения рисков недостаточности распределенных бюджетных ассигнований проектом распоряжения предусматривается резерв бюджетных ассигнований, отметила Голикова.

Распределение средств по регионам учитывает прогнозное увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и участвующих в реализации территориальной программы ОМС.

Эффект от реализации этого решения, в частности, выразится в привлечении в сферу здравоохранения. Так, в 2020 году речь идет об около 9,2 тыс. врачей и почти 16 тыс. человек среднего медицинского персонала. В 2021 году - 9,8 тыс. врачей и почти 15,5 тыс. человек среднего медицинского персонала. В 2022 году - 10 тыс. врачей и 20,5 тыс. среднего медицинского персонала.

Премии за выявление рака

Голикова сообщила, что российские врачи с 2020 года будут получать по 1 тыс. рублей за каждый случай выявления онкологического заболевания при проведении диспансеризации. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Одна из мер в этом направлении - начало с 2020 года осуществления выплат медицинским работникам, премий за выявление онкологии в ходе проведения диспансеризации. Планируется, что за один случай выявления такого заболевания будет выплачиваться вознаграждение в районе 1 тыс. рублей", - сказала она.

Голикова отметила, что это только одна из мер, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями в стране.

По ее словам, в бюджете ФОМС на 2020-2022 года на выплату таких премий запланировано по 1,2 млрд рублей ежегодно.