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В Молдавии отклонили жалобу на телеканалы, показавшие новогоднее поздравление Путина

Речь идет о жалобе неправительственной организации "WatchDog", которая считает, что тем самым был нарушен закон о борьбе с иностранной пропагандой

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии отклонил жалобу местной неправительственной организации "WatchDog", которая потребовала оштрафовать местные телеканалы, показавшие в новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина. В своем обращении ее представители указали, что тем самым был нарушен закон о борьбе с иностранной пропагандой, по которому в республике запрещен показ информационных и политических передач из РФ.

"Совет постановил, что телеканалы не нарушили законодательство Молдавии. Несмотря на то, что Путин - политик и президент другой страны, его обращение не было политическим", - цитирует в пятницу слова члена КСТР Артура Козмы молдавское издание "Media Azi". Поздравление российского лидера передали в новогоднюю ночь телеканалы "Первый в Молдове", РТР Молдова, РЕН Молдова, которые ретранслируют соответственно передачи российских "Первого канала", "РТР" и "РЕН ТВ".

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в принят в декабре 2017 года по инициативе правящей тогда Демократической партии. Ее тогда возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, который после смены власти бежал из страны, был обвинен в ряде преступлений в России и Молдавии и объявлен в розыск. Он предусматривает запрет на ретрансляцию в стране информационных, информационно- аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Президент Игорь Додон отказался подписать этот документ, и тогда демократы, контролировавшие большинство в законодательном собрании, повторно утвердили его. Затем Конституционный суд, который также контролировал Плахотнюк, временно отстранили от должности Додона, и закон вместо него подписал занимавший в то время пост председателя парламента Андриан Канду.

Недавно глава Молдавии и поддерживающая его Партия социалистов (ПСРМ) снова призвали отменить этот закон. Однако социалисты контролируют 36 из 101 мандата в нынешнем парламенте, и у них нет необходимого для этого большинства голосов. Ее инициативу не поддерживают ни оппозиционные правые партии, ни Демпартия, которая является автором закона.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавия
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