В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут

ШАНХАЙ, 31 января. /ТАСС/. Экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса разработан в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщает в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям, набор позволяет получать результат в течение 8-15 минут.

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Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке.

Соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси. Производство экспресс-теста уже началось. На данном этапе его объемов достаточно, чтобы провести анализы у порядка 4 тыс. человек в день. Первая партия этих наборов уже используется в наиболее сильно пострадавшей от коронавируса провинции Хубэй.

29 января генкосульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что Китай передал России геном нового коронавируса и на его основе российские ученые разработали экспресс-тесты, которые способны идентифицировать вирус в организме человека в течение двух часов.