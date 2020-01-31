Reuters: Монголия закрыла границу с Китаем до 2 марта из-за коронавируса

ТАСС, 31 января. Монголия закрыла все пункты пропуска на границе с КНР до 2 марта из-за распространения коронавируса 2019-nCoV в соседней стране. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters .

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По информации агентства, монгольское правительство запретит своим гражданам выезжать в КНР, а китайцам въезжать в страну. Иностранцы, путешествующие транзитом через Китай, также не смогут попасть в Монголию.

Ранее сообщалось, что власти Монголии приостановили до 2 марта работу ряда общественных учреждений в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае. В связи с этим были закрыты детские сады, школы и университеты, библиотеки, кинотеатры, стадионы, интернет-кафе.