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Brexit

МИД России предупредил об усилении мер безопасности в Лондоне на фоне Brexit

Великобритания выйдет из Евросоюза 31 января в 23:00 по времени Лондона

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в туристических районах Лондона в связи с запланированными акциями противников выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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"31 января в Лондоне запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Brexit осуществится в пятницу в 23:00 по времени Лондона или в 00:00 по среднеевропейскому времени (02:00 мск 1 февраля). За час до этого, в 22:00 (01:00 мск), британский премьер Борис Джонсон, который был одним из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС, выступит с обращением к нации.

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