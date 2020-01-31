Минздрав считает введенные в России меры в связи с коронавирусом правильной реакцией

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Предпринимаемые профилактические и предупредительные меры в связи с коронавирусом на территории РФ являются вынужденной и правильной реакцией, учитывая соседство России и Китая, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Реакция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была, что это чрезвычайная ситуация (ЧС) международного масштаба, поэтому данная ситуация, учитывая наше соседство, - вынужденная и правильная реакция. Лучше предупредить всегда", - сказал он в пятницу ТАСС, отвечая на вопрос, не считают ли в Минздраве РФ меры по контролю на границах слишком жесткими.

Мурашко отметил, что окончательное решение будет принятом оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. "Очень важным является поведение граждан по выезду в Китай - это тоже предупредительные меры. Контроль на границе уже есть, просто само поведение граждан должно быть здоровьесберегающим", - добавил он.

Накануне ВОЗ признала вспышку коронавирусной пневмонии ЧС международного масштаба. Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, за пределами КНР зарегистрировано 98 случаев пневмонии, вызванной 2019-nCoV, в 18 странах: Австралии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. Вскоре после этого власти Италии сообщили, что вирус обнаружен у двух туристов из Китая. В четырех странах отмечены случаи передачи вируса от человека к человеку. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что в этой связи дополнительные меры по профилактике и борьбе с вирусом будут обсуждаться штабом 31 января.

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