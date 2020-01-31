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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в провинции Хубэй построили 70 новых медучреждений для борьбы с коронавирусом

По данным агентства "Синьхуа", эти меры меры призваны расширить контроль над распространением вируса в сельских районах провинции

ТАСС, 31 января. Власти китайской провинции Хубэй заявили, что построили в сельской местности более 70 дополнительных медицинских учреждений с целью усиления борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на администрацию провинции.

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Данные меры призваны расширить контроль над распространением вирусного заболевания в сельских районах провинции, пострадавшей больше всего из-за вспышки пневмонии, вызываемой коронавирусом. Местные власти также проводят просветительскую работу среди сельского населения с целью распространения информации о заболевании и необходимых профилактических мерах.

На прошлой неделе экстренный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о начале строительства в городе Ухань (административном центре провинции Хубэй) двух специализированных больниц для лечения пневмонии. Первое медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города. Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, строительство госпиталя планируется завершить в начале февраля. Второй госпиталь на 1,6 тыс. коек будет возведен на берегу озера Чжиинь, его планируют завершить в течение полумесяца.

Согласно заявлению местных властей, оба медицинских учреждения возводятся по типу больницы Сяотаншань, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, также известен как атипичная пневмония).

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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