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Китайская вирусная пневмония
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В Великобритании зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом

О личности инфицированных ничего не сообщается

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Два первых случая инфицирования коронавирусом нового типа зафиксированы в Великобритании. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу главным санитарным врачом Англии Крисом Уитти.

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"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, дали положительный результат", - заявил он.

"Пациенты получают помощь специалистов NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании), и мы используем проверенные и прошедшие тесты процедуры по контролю за инфекцией для того, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса", - добавил Уитти. О личности инфицированных ничего не сообщается.

Ранее власти королевства проверили более 130 человек на наличие коронавируса нового типа, однако все анализы до сегодняшнего дня оказывались отрицательными.

В 13:00 (16:00 мск) в Великобритании должен приземлиться самолет, который вывез 110 человек (83 британских подданных и 27 граждан других европейских государств) из китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Прибывшие люди будут помещены на двухнедельный карантин. Учитывая то, что в Ухане продолжают оставаться более ста британских граждан, власти не исключат, что придется организовать еще один чартерный рейс.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является вирус 2019-nCoV. После заболевание было выявлено еще в 19 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Италии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, Франции, ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 9720, 213 человек умерли.

В новость были внесены изменения (12:58 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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