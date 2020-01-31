Песков: история с помилованием Иссахар "завершилась хорошо, тема закрыта"

"Это история, которая завершилась хорошо, поэтому считаем эту тему закрытой", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать расхождения в оценке обстоятельств дела Иссахар, которые якобы были в словах президента России Владимира Путина, решении Верховного суда и позиции Генпрокуратуры по делу израильтянки. При этом журналисты обратили внимание на слова президента о том, что Иссахар не пересекала границу России и это было хорошо для нее.

"Он [Путин] не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было", - сказал на это Песков.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 граммов гашиша. 11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима.

Путин, который обсуждал дело израильтянки с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с ее матерью Яффой, 29 января подписал указ о помиловании девушки.

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