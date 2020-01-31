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Китайская вирусная пневмония

Песков: Минздрав не обсуждал с Кремлем рекомендации по лекарствам против коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что этот вопрос должны обсуждать профессионалы, а администрация президента не имеет никакого отношения к лекарствам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ не обсуждало с Кремлем свой список рекомендованных лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не может же Минздрав лекарства обсуждать с администрацией (президента)! Какое отношение администрация имеет к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал он.

30 января Минздрав сообщил о том, что разослал в региональные органы исполнительной власти и медицинские учреждения рекомендации для врачей с перечнем лекарственных препаратов с противовирусным механизмом. В ведомстве отметили, что эти временные методические рекомендации разработаны для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

В документе Минздрава содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/ Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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