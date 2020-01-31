Крашенинников: проект КоАП не соотносится с целями из послания Федеральному собранию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента РФ Федеральному собранию, заявил в пятницу глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба комитета.