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В Великобритании толстого сыча спасают строгой диетой

Из-за лишнего веса птица не может летать

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. В Суффолкский приют сов в Великобритании доставили птицу с необычным диагнозом - ожирение. Как выяснилось, самка домового сыча потеряла способность летать из-за лишнего веса. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, птица весила 245 граммов, что на треть больше нормального веса ее сородичей.

"Там, где была найдена птица, очень плодородная земля. К тому же сейчас мягкая зима, поэтому там развелось очень много мышей, которыми главным образом и питаются сычи, - пояснил орнитолог Суффолкского приюта Руфус Сэмкин. - Нам кажется, что она немного переусердствовала с едой".

Самку сыча спас местный фермер, который принес ее в приют. Его сотрудники сначала предположили, что птица была ранена и именно поэтому не могла летать. Когда же был проведен детальный осмотр, стало понятно, что птица не могла взлететь просто потому, что у нее был слишком большой вес. Беднягу пришлось посадить на "строгую диету", чтобы она похудела с 245 граммов до более оптимального для своего  вида веса, который должен составлять примерно 150-170 граммов.

Как отмечают в приюте, несмотря на обилие корма ожирение для хищных птиц - крайне неестественное состояние. Самка за пару недель уже сбросила 20 - 30 граммов, однако, этого все еще недостаточно, чтобы выпустить ее на волю. "Надеюсь, она научится следить за своим рационом питания, иначе в следующий раз ее могут найти не люди, а хищники", - сказал Сэмкин.

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Великобритания
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