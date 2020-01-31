В Перми отменили режим ЧС, введенный после гибели пяти постояльцев отеля

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Перми отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в городе 20 января после гибели людей в мини-отеле "Карамель" при прорыве теплопровода. Постановление опубликовано в пятницу на сайте мэрии.

"В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации администрация города Перми постановляет отменить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края", - говорится в документе.