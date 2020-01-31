{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв трубы в отеле в Перми

В Перми отменили режим ЧС, введенный после гибели пяти постояльцев отеля

Режим чрезвычайной ситуации действовал в городе с 20 января

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Власти Перми отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в городе 20 января после гибели людей в мини-отеле "Карамель" при прорыве теплопровода. Постановление опубликовано в пятницу на сайте мэрии.

"В связи с завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации администрация города Перми постановляет отменить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края", - говорится в документе.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Международный бронепробег "Дорога мужества" в честь 75-летия Победы пройдет в РФ в июле
Его участниками станут военно-патриотические организации и военные музеи из России, Белоруссии и Казахстана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС