Росреестр предупредил издательство от использования японских названий в книге о Курилах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Росреестр направил предупреждение издательству книги "Сахалин и Курилы. Современный путеводитель" за использование японских географических названий Малой Курильской гряды. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Росреестр выявил нарушения требований Федерального закона N 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов" в части употребления неустановленных наименований географических объектов в издании "Сахалин и Курилы. Современный путеводитель". В путеводителе приводятся неустановленные наименования географических объектов "Хабомаи" и "О-ва гряды Хабомаи" (в Государственном каталоге географических названий - Малая Курильская гряда)", - говорится в сообщении.

Издателем книги "Сахалин и Курилы. Современный путеводитель" является PressPass, следует из информации на официальном сайте компании.

"Проводятся мероприятия по возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - добавляется в релизе. В Росреестре напомнили, что не допускается замена или искажение наименований географических объектов, так как по закону они являются составной частью исторического и культурного наследия народов России.

ТАСС сообщал, что Минэкономразвития разработал законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и установить штрафы от 5 тыс. до 20 тыс. рублей за умышленные ошибки в картах России. В пресс-службе Росреестра добавили, что должностные лица ежегодно выявляют случаи таких нарушений, а на рассмотрение в ведомство регулярно поступают обращения и жалобы людей об ошибках в картах России.

Ранее бывший руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко, которая позже стала вице-премьером, сообщала в интервью "Российской газете", что чаще всего ошибки в определении границ России допускаются в зарубежных картах. Так, некорректно отображают Калининград, Курильские острова и Крым.