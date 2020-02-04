"Американская грязь". Как книга о мигрантах заставила спорить всю страну

Еще до появления "Американской грязи" на полках книжных магазинов казалось, что роман обречен на успех. За право опубликовать работу Джанин Камминс о жизни мексиканских мигрантов боролись сразу девять издательств. Бюджет книги измерялся семизначными цифрами, а первый тираж составил 500 тыс. экземпляров. Предварительные рецензии и обзоры не жалели слов на похвалу. О книге восторженно отзывались Стивен Кинг, телеведущая Опра и многие другие.

"Я стараюсь писать увлекательные книги, потому что сам люблю такие и давно уже не листал страницы так быстро, как в случае с "Американской грязью", — хвалил роман политик и писатель Джон Гришэм. — Насыщенный, остроумный и непредсказуемый сюжет. Это послание важное и своевременное, но без политиканства".

"Если книга может изменить сердца и изменить политику, то она и есть та самая!" — написала про "Американскую грязь" доминикано-американская писательница Хулия Альварес — обладательница престижной латиноамериканской премии Pura Belpré Award, автор романов "Как девочки Гарсии потеряли свои акценты" и "В эпоху бабочек". Писатель Дон Уинслоу назвал роман Камминс новыми ​​​​​​"Гроздьями гнева" Стейнбека.

Но в последнее время книга из самых обожаемых начала превращаться в одну из самых ненавистных. В конце концов нью-йоркское издательство Flatiron Books отменило тур в поддержку романа из-за "угроз автору". Вместо этого оно планирует организовать серию публичных дискуссий.

"Джанин Камминс пять лет своей жизни посвятила написанию этой книги, пытаясь привлечь внимание к трагедиям, с которыми сталкиваются иммигранты", — заявил Боб Миллер, президент и издатель Flatiron Books. "Мы опечалены, что произведение с такими положительными намерениями привело к такой злобе".

Сюжет книги

Это история о владелице книжного магазина Лидии Киксано Перес из Акапулько, которая живет благополучной жизнью со своим мужем-журналистом Себастианом и сыном Лукой. Однажды в своем магазине она знакомится с Хавьером, посетителем, который так же, как и она, обожает редкие книги. Сначала герои ладят, но позже выясняется, что Хавьер — глава наркокартеля. Муж Лидии решает опубликовать про него статью, и с этого момента жизнь семьи превращается в кошмар. Бандиты начинают на них охоту, Себастиана убивают, и героиня решает бежать вместе с восьмилетним сыном в США.

Перед написанием книги Камминс ездила в Мексику, где брала интервью у депортированных семей, общалась с мигрантами в лагерях Тихуаны, консультировалась с правозащитниками и юристами.

За что критикуют автора?

Одна из главных претезий к работе Камминс — недостоверность. По мнению критиков, образы в книге получились слишком поверхностными и больше напоминают наблюдения туриста. Из-за этого героиня романа выглядит нелепой и удивляется вещам, которые привычны для мексиканцев. Многие из читателей стали указывать на неточности, неправильный сленг, на клише и стереотипы. Некоторых возмутил образ Мексики, которая показана в книге как дикая страна, управляемая бандитами и картелями.

Сама Камминс когда-то признавалась, что ей как белой писательнице вряд ли когда-то будет понятен опыт людей с другим цветом кожи.