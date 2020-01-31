Полицейские помогли женщине через 78 лет найти сестру, потерявшуюся в Сталинграде в войну

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полицейские помогли пенсионерке найти сестру, потерявшуюся почти 80 лет назад в Сталинграде после бомбежки во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мать, Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потеряли связь в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки", - сказала она.

Волк также отметила, что в имеющихся базах данных такой человек не значился и оперативники начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. На интернет-сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

"В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года. Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, разлученные войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга", - добавила Волк, отметив, что на днях в Челябинске состоялась их встреча.