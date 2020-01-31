Общественники предложили закрепить в Конституции запрет фальсификации фактов о ВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ в Ростове-на-Дону получила предложение о закреплении запрета фальсификации фактов о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил в пятницу ТАСС атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, который входит в рабочую группу.

"Предложение о запрете фальсификации итогов Великой Отечественной войны. Это очень сильное предложение. Очень много сейчас появляется популистов-историков, которые меняют историю Великой Отечественной войны, принижают роль именно российского народа, советской армии и говорят, что это была прерогатива других стран", - сказал Долуда.

Как он сообщал журналистам ранее, всего в рабочую группу поступило уже более 200 предложений со всей страны.

Кроме того, он рассказал журналистам о своем предложении дать право муниципалитетам создавать казачью милицию. "Я предложил изменить 132 статью [Конституции РФ], которая касается именно полномочий муниципальных образований по охране общественного порядка <...> Я предложил сформулировать так: разрешить муниципальным образованиям организовывать охрану общественного порядка путем формирования муниципальной казачьей милиции, там, где нет казачьей милиции, просто муниципальной милиции за счет каких-то других молодежных или общественных организаций", - сказал Долуда.