Голикова назвала условия пропуска через границу граждан КНР с видом на жительство в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Граждан КНР с видом на жительство в РФ, а также граждан Республики Беларусь будут пропускать через пешеходную и автомобильную границу в Россию из Китая с условием последующего помещения под карантин.

Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Сегодня, на основании информации наших коллег из пограничной службы и Федеральной таможенной службы, приняли дополнительное решение о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство граждане Китайской Народной Республики, а также граждане Республики Беларусь, если они захотят в этих пунктах пересечь российскую границу, будут пропускаться, но помещаться под карантин", - сказала она.