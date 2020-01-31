Минюст представил проект нового КоАП. Разбираемся, что предлагают изменить

Министерство юстиции России опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). До 19 февраля 2020 года документ находится на общественном обсуждении, а дальше его, скорее всего, ждут корректировки. Так, в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уже заявили, что вряд ли поддержат увеличенные штрафы за превышение скорости. "Единая Россия", в свою очередь, уже отказалась содействовать проекту КоАП в нынешнем виде, так как, по их мнению, он усиливает репрессивные меры.
Мы уже рассказали, как проект нового кодекса ужесточает наказания для водителей. А здесь собрали другие интересные пункты, которые Минюст также предлагает изменить в документе.
- Документ разделят на два: на Кодекс об административных правонарушениях и на Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, который будет регламентировать непосредственно проведение дел по административным нарушениям.
- Уменьшится число административных правонарушений. И после того, как новый КоАП вступит в силу, дела по тем нарушениям, которых в нем больше не будет, должны прекратиться.
- Уменьшается максимальный срок обязательных работ: с 200 до 60 часов. Также предлагается не назначать обязательные работы беременным, женщинам с детьми младше 14 лет, одиноким родителям с детьми младше 14 лет, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и тем, кто о них заботится.
- Вырастет общий срок давности привлечения к административной ответственности — до одного года. Сейчас по общему правилу этот срок не может превышать двух месяцев и трех, если дело рассматривает судья. Для отдельных видов правонарушений срок давности составляет один год, два года и шесть лет (статья 4.5).
- Исчезнут нижний и верхний пределы административных штрафов. Они останутся только для региональных законов (за исключением городов федерального значения). То есть наказание может оказаться разным в разных субъектах.
- Расширяется возможность конфискации: власти смогут изъять не только орудия и предметы правонарушения, но и маломерные суда, автомобили и прицепы при некоторых видах нарушений. Например, если водитель, ранее уже наказанный за нарушение ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, и в результате было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК, то автомобиль у владельца конфискуется.
- Конфисковывать также будут и дроны, которые без разрешения запускают над местами, где проходят массовые мероприятия. Какие документы нужны владельцу дрона, читайте в другом нашем материале.
- За правонарушения, совершенные за пределами России, будут наказывать — если они направлены против интересов страны или это предусматривает международный договор.
- Если предприятие допустит повторное нарушение требований пожарной безопасности, его могут закрыть на месяц. Речь в первую очередь идет о социальных объектах, где люди находятся круглосуточно, и таких нарушениях, как неисправность источников противопожарного водоснабжения, автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения, противодымной защиты, а также несоответствии эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Сейчас пожарный инспектор может закрыть объект только через суд, но при этом на срок до 90 дней.
- Вводится штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушения санитарных требований при организации детского отдыха.
- Снизятся штрафы за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры народов РФ. Новый КоАП предлагает установить наказание для юридических лиц на уровне от 500 тыс. до 5 млн рублей против нынешних максимальных 20 млн рублей. Станет мягче и наказание за разрушение особо ценных объектов или памятников из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Штраф за изготовление и распространение продукции незарегистрированного СМИ составит 1–1,5 тыс. рублей для граждан, 2–3 тыс. рублей для должностных лиц, 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.
- Расширяется понятие мелкого хулиганства и ужесточается наказание за него: штраф с 0,5–1 тыс. рублей вырастает до 3–5 тыс. рублей либо обязательные работы до 40 часов.
- Авиадебоширам (мелкое хулиганство на воздушном транспорте) будет грозить штраф 30–300 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.
- Нарушение тишины ночью станет отдельной частью статьи о мелком хулиганстве. За это предлагают наказывать предупреждением или штрафом 1–2 тыс. рублей.
- Штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника составит 3–5 тыс. рублей.
- Подросткам в наказание за правонарушения ограничат досуг. Для этого несовершеннолетних будут передавать под надзор родителей или специального органа. А те, в свою очередь, проконтролируют, какие места и в какое время ребенок посещает, как себя ведет и т.п. Всего новый КоАП предусматривает пять видов наказания для несовершеннолетних: предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и обязательные работы.
- Увеличивается количество штрафов, которые можно будет оплатить со скидкой в 50%. Половиной получится обойтись, если: нарушение не грубое или совершено в области таможенного дела и транспортной безопасности.
- Штрафы за нарушение прав верующих сократятся: с 0,1–1 млн рублей до 100 тыс. рублей для юридических лиц, с 50–100 тыс. до 10–30 тыс. рублей для должностных лиц, с 10–30 тыс. до 3–5 тыс. рублей для физлиц.
- Новый кодекс может заработать с 1 января 2021 года.
Поправки в КоАП вносятся в Госдуму по специальной процедуре — с ноября 2019 года для этого нужен официальный отзыв правительства, так что над документом еще предстоит поработать. Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков хочет попросить правительство не спешить с подготовкой нового кодекса.