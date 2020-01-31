Минюст представил проект нового КоАП. Разбираемся, что предлагают изменить

Министерство юстиции России опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). До 19 февраля 2020 года документ находится на общественном обсуждении, а дальше его, скорее всего, ждут корректировки. Так, в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству уже заявили, что вряд ли поддержат увеличенные штрафы за превышение скорости. "Единая Россия", в свою очередь, уже отказалась содействовать проекту КоАП в нынешнем виде, так как, по их мнению, он усиливает репрессивные меры.

Мы уже рассказали, как проект нового кодекса ужесточает наказания для водителей. А здесь собрали другие интересные пункты, которые Минюст также предлагает изменить в документе.

Документ разделят на два: на Кодекс об административных правонарушениях и на Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, который будет регламентировать непосредственно проведение дел по административным нарушениям.

Уменьшится число административных правонарушений. И после того, как новый КоАП вступит в силу, дела по тем нарушениям, которых в нем больше не будет, должны прекратиться.

Уменьшается максимальный срок обязательных работ: с 200 до 60 часов. Также предлагается не назначать обязательные работы беременным, женщинам с детьми младше 14 лет, одиноким родителям с детьми младше 14 лет, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и тем, кто о них заботится.

Вырастет общий срок давности привлечения к административной ответственности — до одного года. Сейчас по общему правилу этот срок не может превышать двух месяцев и трех, если дело рассматривает судья. Для отдельных видов правонарушений срок давности составляет один год, два года и шесть лет (статья 4.5).

Исчезнут нижний и верхний пределы административных штрафов. Они останутся только для региональных законов (за исключением городов федерального значения). То есть наказание может оказаться разным в разных субъектах.

Расширяется возможность конфискации: власти смогут изъять не только орудия и предметы правонарушения, но и маломерные суда, автомобили и прицепы при некоторых видах нарушений. Например, если водитель, ранее уже наказанный за нарушение ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, и в результате было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК, то автомобиль у владельца конфискуется.

Конфисковывать также будут и дроны, которые без разрешения запускают над местами, где проходят массовые мероприятия. Какие документы нужны владельцу дрона, читайте в другом нашем материале.

За правонарушения, совершенные за пределами России, будут наказывать — если они направлены против интересов страны или это предусматривает международный договор.

Если предприятие допустит повторное нарушение требований пожарной безопасности, его могут закрыть на месяц. Речь в первую очередь идет о социальных объектах, где люди находятся круглосуточно, и таких нарушениях, как неисправность источников противопожарного водоснабжения, автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, оповещения, противодымной защиты, а также несоответствии эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Сейчас пожарный инспектор может закрыть объект только через суд, но при этом на срок до 90 дней.

Вводится штраф для индивидуальных предпринимателей за нарушения санитарных требований при организации детского отдыха.

Снизятся штрафы за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры народов РФ. Новый КоАП предлагает установить наказание для юридических лиц на уровне от 500 тыс. до 5 млн рублей против нынешних максимальных 20 млн рублей. Станет мягче и наказание за разрушение особо ценных объектов или памятников из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Штраф за изготовление и распространение продукции незарегистрированного СМИ составит 1–1,5 тыс. рублей для граждан, 2–3 тыс. рублей для должностных лиц, 20–30 тыс. рублей для юридических лиц.

Расширяется понятие мелкого хулиганства и ужесточается наказание за него: штраф с 0,5–1 тыс. рублей вырастает до 3–5 тыс. рублей либо обязательные работы до 40 часов.

Авиадебоширам (мелкое хулиганство на воздушном транспорте) будет грозить штраф 30–300 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Нарушение тишины ночью станет отдельной частью статьи о мелком хулиганстве. За это предлагают наказывать предупреждением или штрафом 1–2 тыс. рублей.

Штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника составит 3–5 тыс. рублей.

Подросткам в наказание за правонарушения ограничат досуг. Для этого несовершеннолетних будут передавать под надзор родителей или специального органа. А те, в свою очередь, проконтролируют, какие места и в какое время ребенок посещает, как себя ведет и т.п. Всего новый КоАП предусматривает пять видов наказания для несовершеннолетних: предупреждение, административный штраф, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований и обязательные работы.

Увеличивается количество штрафов, которые можно будет оплатить со скидкой в 50%. Половиной получится обойтись, если: нарушение не грубое или совершено в области таможенного дела и транспортной безопасности.

Штрафы за нарушение прав верующих сократятся: с 0,1–1 млн рублей до 100 тыс. рублей для юридических лиц, с 50–100 тыс. до 10–30 тыс. рублей для должностных лиц, с 10–30 тыс. до 3–5 тыс. рублей для физлиц.

Новый кодекс может заработать с 1 января 2021 года.

Поправки в КоАП вносятся в Госдуму по специальной процедуре — с ноября 2019 года для этого нужен официальный отзыв правительства, так что над документом еще предстоит поработать. Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков хочет попросить правительство не спешить с подготовкой нового кодекса.