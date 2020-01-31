Заразившегося коронавирусом гражданина Китая выявили сразу на границе России

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Гражданин Китая, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, был госпитализирован сразу при пересечении границы, сейчас его состояние удовлетворительное, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"Этот гражданин КНР был госпитализирован сразу при пересечении границы РФ и КНР. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Китае и продолжительное время его нахождения в провинции Внутренняя Монголия (КНР) и других провинциях Китая, где были зарегистрированы случаи коронавируса, специалистами управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю был произведен забор анализов, а мужчина сразу помещен в специальную боксированную палату. На сегодня его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему времени получен положительный результат на новый коронавирус. "Госпитализированному назначено необходимое лечение. Изоляция пациента продолжается с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований", - добавили в пресс-службе.

Также в правительстве отметили, что "что на территории Забайкальского края введен режим повышенной готовности". Создан ситуационный центр, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Пункты пропуска на границе с Китаем в Забайкалье, как и на всем Дальнее Востоке, закрыты, железнодорожное сообщение между Китаем и Россией (кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва) приостановлено. При министерстве здравоохранения Забайкальского края организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют, в числе прочего, по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.

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