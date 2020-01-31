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Китайская вирусная пневмония

Минздрав мониторит всю информацию относительно лечения нового коронавируса

Ранее ведомство направило в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Минздрав России следит за информацией относительно всех научных клинических и экспериментальных данных по лечению респираторной инфекции, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

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"Осуществляется мониторинг научных клинических и экспериментальных данных по вопросу лечения 2019-СoV респираторной инфекции. При наличии проверенных данных информация будет представлена в следующем обновлении временных методических рекомендаций", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав РФ разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции, вызванной новым коронавирусом. Они предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена. В частности, в документе указывалось, что при лечении подобных инфекций можно использовать три препарата - "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b".

В министерстве уточнили, что в настоящее время для лечения коронавирусной инфекции отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания) с позиций доказательной медицины.

"По тексту и в приложении [методических рекомендаций] представлено экспертное мнение членов рабочей группы, основанное на имеющихся научных публикациях, касающихся ведения больных с тяжелым острым респираторным синдромом, ближневосточным респираторным синдромом, обусловленных возбудителями семейства коронавирусов. Данные по применению антиретровирусных средств "Лопинавир/Ритонавир" опубликованы китайскими учеными на основании их применения у наблюдавшихся больных новой коронавирусной инфекцией", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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