{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Роспотребнадзор рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавирусной инфекции

В ведомстве посоветовали срочно вызвать врача и пить как можно больше жидкости

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует сразу же вызывать врачей, если человек зафиксировал у себя симптомы коронавирусной инфекции. Необходимо оставаться дома, контакт с другими людьми ограничить до минимума, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости", - говорится в сообщении.

Если заболел кто-то из членов семьи, в ведомстве рекомендуют также вызвать врача и выделить больному отдельную комнату, близко подходить к нему нельзя - дистанция должна составлять не менее метра, контакт с людьми нужно ограничить до минимума.

"Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом)", - добавляют в ведомстве, отмечая, что ухаживать за больным должен только один член семьи.

Симптомы коронавирусной инфекции и гриппа частично совпадают. К ним относятся высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. Иногда могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Как носить медицинскую маску 

В ведомстве рекомендовали использовать медицинские маски при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ и в других ситуациях, когда высоки риски получить инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

"Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально. Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством; влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую", - пояснили в пресс-службе, добавив, что повторно ее использовать нельзя.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Занятия в школах прекращены в Забайкалье
Для учащихся организуют дистанционное обучение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС