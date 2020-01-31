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Китайская вирусная пневмония
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Москва уведомила Пекин о начале эвакуации россиян из провинции Хубэй

По предварительным данным, там находится 341 россиянин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская сторона уведомила власти Китая о начале эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

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"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубей", - информировали в пятницу в дипведомстве.

Как ранее заявила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, изъявившие желание российские граждане будут эвакуированы из провинции Хубэй. Там, по предварительным данным, находится 341 россиянин, 300 - в ее административном центре, городе Ухань. По возвращении в РФ они будут помещены под карантин на 14 дней.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - новый вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных в Китае превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

В новость были внесены изменения (19:01 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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