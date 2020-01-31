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В Суздальском кремле впервые выставили редкую икону XVII века "Благоразумный разбойник"

Ее можно будет увидеть там до 20 апреля

ВЛАДИМИР, 31 января. /ТАСС/. Икона "Благоразумный разбойник", написанная в XVII веке по заказу казначея архиепископа Суздальского и Юрьевецкого Стефана впервые представлена на выставке "Экспонируется впервые" в Суздальском кремле. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"31 января в Суздальском кремле открылась моновыставка из цикла "Экспонируется впервые". Вниманию посетителей музея представлена икона "Благоразумный разбойник", написанная изографом Михаилом Пономаревым в 1674 году для соборного храма Покровского монастыря", - уточнили в пресс-службе.

Центральным образом иконы является благоразумный разбойник - один из двух преступников, распятых на Голгофе вместе с Иисусом Христом. В источниках его называют Дисмас или Тит, в древнерусской традиции - Рах. По преданию, он был распят по правую руку от Христа, во время страданий он покаялся в своих грехах и получил прощение. По данным музея-заповедника, почитание благоразумного разбойника в разные исторические периоды менялось - в России его история приобретала популярность в период смут и политических переворотов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника, заказчиком работ был казначей Суздальского и Юрьевецкого архиепископа Стефана, который обратился к иконописцу Михаилу Пономареву, выходцу из Вязников, расположенных недалеко от Палеха и Холуя, которые в XVII веке были крупными центрами массового иконописания.

Первоначально образ входил в состав местного ряда иконостаса Покровского собора Суздаля, но в 1686 году при создании нового иконостаса Покровского собора, иконы местного ряда были перенесены в Зачатьевскую церковь обители. После закрытия Покровского монастыря икона поступила в собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника. За время хранения она дважды реставрировалась сотрудниками музея. Увидеть образ можно будет до 20 апреля.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, он основан был в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.

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