Светлогорск включили в международную сеть "Медленных городов"

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Светлогорск, расположенный на калининградском побережье Балтийского моря, стал первым городом России, включенным в международную ассоциацию городов Cittaslow ("Медленный город"). Соответствующий сертификат получила администрация Светлогорского городского округа, сообщила в пятницу пресс-служба муниципалитета.

"Медленный город" (итал. Cittaslow) - международное движение, основанное в Италии в 1999 году, сегодня насчитывает почти 240 городов по всему миру. Принципы этого движения - качество жизни за счет замедления ритмов, наслаждение уникальностью каждого города, где легко и приятно жить, противостояние однообразию и усреднению. Города, вошедшие в ассоциацию, поддерживают местную кухню, создание новых зеленых и пешеходных зон, "чистые" технологии, производство товаров ручной работы, создают атмосферу добрососедства и гостеприимства.

"Ассоциация в ответ на нашу заявку о включении представила нам список требований, которым Светлогорск должен соответствовать. Не по всем пунктам мы отличники, не все пока получается так, как хочется, но сертификат означает, что Светлогорск соответствует философии этого интересного движения, чему мы очень рады", - сказала первый заместитель главы администрации округа Оксана Туркина, отметив, что Светлогорск стал первым российским городом, вошедшем в эту международную ассоциацию.

Она рассказала ТАСС, что в Светлогорске ведется большая работа по сохранению зеленых зон и созданию на общественных пространствах комфортной среды: в конце 2019 года в городе открылся парк творчества "Муза", в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша" будет преображаться Лиственничный сквер, на территории есть несколько охраняемых природных территорий. Участие в Ассоциации означает, что город уже ведет и в дальнейшем будет придерживаться политики сообщества городов Cittaslow: продолжать работу по программе энергосбережения, поддержке местных предпринимателей и производителей, собирать гостей на фестивалях и культурных событиях, информация о которых уже размещена на специальной страничке Светлогорска на сайте Ассоциации.

"Приятно, что о российском Светлогорске теперь знают все поклонники ассоциации, города-участники которой, кстати, набирают популярность у туристов из мегаполисов. А мы ждем в гости всех, кто хочет отдохнуть от суеты, тем более, что приезд в Калининградскую область многократно упростился с введением электронных виз для туристов из 53 стран мира", - заметила Туркина.